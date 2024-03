Arianna Fontana: "Dubitare del mio patriottismo si poteva evitare. Sogno le Olimpiadi 2026"

"Avere messo in dubbio il mio patriottismo, l'amore verso il mio Paese, poteva essere evitato. Chi non era a conoscenza dei miei progetti ha subito pensato che volessi cambiare nazione", ha dichiarato Arianna Fontana, pluricampionessa olimpica di short track commentando le voci secondo cui avrebbe potuto lasciare la Nazionale italiana per gareggiare per gli Stati Uniti. Riguardo ai suoi piani futuri, ha aggiunto: "Sono in attesa di un incontro con il CONI e la federazione per valutare le migliori opzioni per continuare ad allenarmi con la Nazionale, un passo fondamentale per proseguire. Sogno di arrivare alle Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina e chiudere qui a casa la carriera".