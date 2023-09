ARES Sport, che festa ad Aosta e partenza show  

Hockey su ghiaccio

La nuova squadra debutta con un 5-1 in IHL Division 1

ARES Sport, che partenza















© ufficio-stampa 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM C’è tanto entusiasmo ad Aosta per l’ARES Sport di hockey su ghiaccio. La squadra è stata presentata in piazza Chanoux con un grande show con Moreno e Barbara Francesca Ovieni. Tantissimi i nuovi acquisti, portati dal manager Brian Ihnačák, che sul campo non hanno deluso le aspettative. Al debutto i neri hanno battuto 5-1 l’Hokcey Club Pinè davanti a più di 700 spettatori. MVP della serata è stato Nathan Garau con tre gol, mentre anche il portiere Alessandro Tura si è distinto con una performance incredibile.

Il progetto di Dany Bahar, fondatore del brand ARES che opera nel mondo delle auto di lusso, insieme a Manuel Tenca è chiaro. Far crescere i giovani grazie all'aiuto di persone esperte e arrivare il prima possibile nella massima serie per rilanciare tutto un movimento. L’intenzione è quella di investire sul territorio per sviluppare una sorta di college universitario, un po’ quello che ha fatto Red Bull con il Salisburgo. Sono previsti investimenti faraonici anche per un nuovo palazzetto del ghiaccio.