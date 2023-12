Aquabike al Lago Toba in Indonesia: più di 200mila spettatori

LA GARA

Il più grande evento mai organizzato: cinque giorni di gara, quattro location diverse

© ufficio-stampa Si è conclusa domenica 26 novembre la più grande kermesse di Aquabike mai organizzata : l'UIM ABP Aquabike Grand Prix of Lake Toba, Indonesia, cinque giorni di gara che prevedevano 4 Gran Premi. La settimana di gare non stop ha deciso l’esito del Campionato mondiale Endurance UIM-ABP e dei quattro titoli mondiali nel Campionato mondiale UIM-ABP Aquabike Circuit Pro oltre ai tre Campioni Mondiali della prova unica di Parallel Slalom.

Tre giorni di gare avvincenti di Endurance si sono svolti su diversi percorsi il 22, 23 e 24 novembre prima che il round finale del Campionato mondiale UIM-ABP Aquabike diventasse protagonista sullo spettacolare lago vulcanico di Sumatra il 25 e 26 novembre. Il lago Toba fa parte del Toba Caldera UNESCO Global Geopark ed è uno dei cinque geoparchi globali UNESCO in Indonesia.

L’evento organizzato da H2O Racing and Injourney è stato fortemente voluto dalle autorità locali per far conoscere le diverse località del lago e promuovere così , attraverso lo sport, il turismo sul Lago Toba che è considerate una delle “top priority destinations” del paese.

Tutti e tre i Gran Premi di Endurance si sono svolti dopo un percorso di trasferimento con un limite di tempo massimo di un'ora ed ogni Coppa è stata decisa da due gare di 35 minuti ciascuna. I concorrenti hanno gareggiato per la Karo Cup il 22 novembre su un percorso tra Pangururan e il villaggio di Tongging, situato nella parte settentrionale del lago nel distretto Merek di Karo e sede di una delle cascate più spettacolari della terra.

Il secondo giorno i piloti si sono sfidati nella Dairi Cup il 23 novembre) su un percorso tra Pangururan e la città di Silalahi a sud. Anche in questo caso, la Coppa è stata determinata dalle posizioni finali in un paio di gare da 35 minuti.

La coppa prende il nome dalla Reggenza di Dairi, una regione interna dell'Indonesia sulla sponda occidentale del Lago Toba. L'area è in gran parte collinare e montuosa, raggiungendo i 1.250 metri sul livello del mare con un clima da foresta pluviale tropicale

Il terzo giorno (24 novembre) gli aquabiker hanno gareggiato per la Samosir Cup, nell’area del campo base dell'evento a Pangururan. Samosir è il nome della grande isola vulcanica nel Lago Toba e si formò dopo l'eruzione di un supervulcano circa 75.000 anni fa.

Dopo tre giorni di gare per il titolo Endurance è stato incoronato campione del mondo il veterano francese Jean-Bruno Pastorello, una leggenda dell’Endurance da molti paragonato, per la quantità di titoli vinti, a un’altra leggenda della motonautica, Guido Cappellini 10 volte campione del mondo di F1H2O

Il 51enne ha vinto la Karo Cup mercoledì assicurandosi la vittoria in gara due dopo che Rashed Al-Tayer del Team Abu Dhabi aveva vinto la manche di apertura. Pastorello ha poi superato il rivale kuwaitiano Rashed Al-Dawas al successo della Dairi Cup giovedì con la vittoria nella seconda Moto dopo aver superato il primo leader Yousef Al-Abdulrazzaq.

Jessica Chavanne, Mickael Poret, François Medori e Roberto Mariani si sono guadagnati i rispettivi titoli di Ski Ladies GP1, Ski Division GP1, Runabout GP1 e Campionato del mondo Freestyle in un finale emozionante domenica a Balige la localtà che ospita anche il F1H2O Grand Prix of Indonesia di motonautica.

Jessica Chavanne ha conquistato la vittoria del Gran Premio e il titolo del Campionato del mondo con stile, mentre l’estone e campione del mondo uscente, Jasmiin Ypraus dopo aver perso il controllo ed caduta nel giro di apertura dell'ultima Ski Ladies ha poi prodotto una delle più grandi rimonte nella storia delle gare di acquabike femminile, risalendo dal nono al terzo posto e conquistando il secondo posto nel GP e nel Campionato del mondo.

Successo di entrambi i fratelli Poret, con Mickael Poret che ha conquistato il Campionato del mondo GP1 della Ski Division e suo fratello minore Morgan ha ottenuto due vittorie in Moto e un secondo posto vincendo il Gran Premio.

Il secondo posto di François Medori ha permesso al francese di tenere il passo con il connazionale Jeremy Perez e di conquistare il titolo di Campionato del Mondo Runabout GP1. Mentre Perez ha vinto il Gran Premio sul kuwaitiano Yousef Al-Abdulrazzaq continuando il dominio della Francia in questo sport.

Roberto Mariani ha preceduto il grande rivale Rashed Al-Mulla alla gloria in Moto 2 nella categoria Freestyle e questo è stato sufficiente per l'italiano per guadagnarsi il Campionato del Mondo al tie-break. Ha anche sigillato la vittoria del Gran Premio

Il Gran Premio del Lago Toba-Indonesia ha ospitato anche il single round del Campionato mondiale di slalom parallelo in una affascinante gara notturna a Balige sabato sera. L’estone Jasmiin Ypraus, lo svizzero Alec Enderli e il kuwaitiano Yousef Al-Abdulrazzaq si sono guadagnati i titoli di campioni del mondo di slalom parallelo 2023 nelle rispettive categorie Ski Ladies GP1, Ski Division GP1 e Runabout GP1. Si stima che più di 200.000 persone abbiano assistito alle gare sul Lago Toba.

Il fondatore di H2O Racing Nicolò di San Germano ha dichiarato: “Congratulazioni a Toba e a tutti i concorrenti. Sabato l'Aquabike è stato “trend topic” numero 1 in tutti i media indonesiani. Lo sport è arrivato nel posto giusto. Abbiamo portato piloti da 24 paesi diversi nel mondo. Sono molto grato alla federazione nazionale e al governo locale per il loro sostegno e anche a tutti i team che hanno partecipato. Il nostro sport è uno sport di squadra ed è molto importante. Credo nel lavoro di squadra. Ringrazio anche il nostro team. Preparatevi per il prossimo anno, perché abbiamo molto di più e un programma fantastico… stiamo preparando un campionato incredibile nel 2024!”

Il 2024 si aprirà con il Gran Premio UIM F1H2O Grand Prix of Indonesia a fine febbraio seguito dal UIM-ABP Aquabike Grand Prix of Bình-Dinh-Vietnam a marzo.