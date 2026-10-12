Appuntamento al Lecco Climbing Festival per gli ottant'anni dei Ragni della Grignetta

"Lo scopo di questa prima edizione non è celebrare soltanto la nostra storia, ma creare un momento di incontro e condivisione con gli appassionati di alpinismo e con tutta la cittadinanza. Immagino questa manifestazione come una grande ragnatela, capace di unire generazioni ed esperienze diverse: dai bambini agli alpinisti più esperti, fino a chi frequenta meno la montagna. Abbiamo voluto trasformare il nostro ottantesimo anniversario in un’occasione di partecipazione collettiva, che coinvolga non soltanto la comunità alpinistica e dell’arrampicata lecchese, ma anche tutti coloro che condividono la passione per la montagna. Questo importante traguardo appartiene anche a Lecco, una città con cui abbiamo costruito un legame profondo nel corso degli anni. Vogliamo quindi condividere questo momento con le associazioni e le realtà del territorio, ma anche con i tanti amici e compagni di cordata, italiani e stranieri, con cui abbiamo vissuto esperienze e imprese alpinistiche in ogni parte del mondo. È da questo desiderio di ritrovarci e aprirci alla comunità che ha preso forma il Lecco Climbing Festival: tre giornate per valorizzare il patrimonio alpinistico locale e raccontare ciò che rende unico questo territorio. Portare la montagna in città, condividere storie, visioni e sfide del presente e del futuro, far conoscere la bellezza e la tradizione alpinistica di questi luoghi agli ospiti provenienti da ogni parte del mondo: è questo lo spirito di Lecco Climbing Festival".