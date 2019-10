Andri Ragettli, percorso spettacolare in palestra

Dalle piste in freestyle alla palestra, Andri Ragettli regala sempre spettacolo: lo sciatore svizzero ha pubblicato sui profili social il 232° tentativo - quello buono, visto che è stato lui stesso a raccontare quanto ci ha messo - di un percorso spettacolare realizzato in palestra. Evoluzioni mozzafiato (tra cui in piedi su una bici, salto con lo skate, slalom in hoverboard e chiusura finale con salto all'indietro) senza mai toccare il pavimento.