Nba, LeBron torna ad allenarsi "Vediamo come reagisce il corpo"

18 Nov 2025 - 12:26
© Getty Images

© Getty Images

Assente dall'inizio della stagione a causa della sciatica, LeBron James è tornato ad allenarsi con i Los Angeles Lakers. Il quattro volte campione NBA ha ammesso di "avere i polmoni di un neonato" e di non aver ancora recuperato al 100%: il suo rientro in campo è ancora da definire. Dopo un periodo di allenamento con la South Bay in G-League, la star dei californiani si è unita al gruppo: indisponibile da fine giugno, LeBron ha saltato le prime 14 partite della stagione, un'assenza prolungata e molto rara per il cestista. L'attesa sembra comunque quasi finita e quando James tornerà sul parquet diventerà il primo giocatore a disputare la 23esima stagione NBA. "Sto cercando di tornare a sentirmi bene fisicamente. Vedremo come risponderà il mio corpo nelle prossime ore", ha detto ai media presso il centro di allenamento dei Lakers. "Sento che i miei polmoni sono come quelli di un neonato. Questa è la cosa più importante: devono tornare ad essere maschili. Ho già perso la voce dopo una giornata passata a dare istruzioni e parlare in allenamento. Ma è bello stare con i ragazzi; mi sono mancati". 

