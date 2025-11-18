Nba: Detroit non si ferma più, a Denver non basta Jokic

I campioni di Oklahoma dettano legge nel campionato Nba, e anche Detroit festeggia la decima vittoria di fila. I Thunder, in testa alla Western Conference, hanno migliorato il loro record portandolo a 14 vittorie e una sola sconfitta, dopo il successo 126-109 su New Orleans. I 26 punti di Chet Holmgren e i 23 di Shai Gilgeous-Alexander sono stati sufficienti in una partita decisa già nel primo quarto, durante la quale Oklahoma City ha segnato 49 punti, il record di franchigia. Per i Pelicans 12/o ko stagionale. Continua la striscia vincente Detroit: in casa, i Pistons hanno raggiunto quota 10 successi di fila con la facile vittoria per 127-112 sui Pacers. Indiana, che ha perso contro Oklahoma nelle finali NBA a giugno, sta vivendo un inizio di stagione da incubo e ora si ritrova in fondo alla classifica a Est con uno score di una vittoria e tredici sconfitte.