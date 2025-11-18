Nba: Detroit non si ferma più, a Denver non basta Jokic

© Getty Images
I campioni di Oklahoma dettano legge nel campionato Nba, e anche Detroit festeggia la decima vittoria di fila. I Thunder, in testa alla Western Conference, hanno migliorato il loro record portandolo a 14 vittorie e una sola sconfitta, dopo il successo 126-109 su New Orleans. I 26 punti di Chet Holmgren e i 23 di Shai Gilgeous-Alexander sono stati sufficienti in una partita decisa già nel primo quarto, durante la quale Oklahoma City ha segnato 49 punti, il record di franchigia. Per i Pelicans 12/o ko stagionale. Continua la striscia vincente Detroit: in casa, i Pistons hanno raggiunto quota 10 successi di fila con la facile vittoria per 127-112 sui Pacers. Indiana, che ha perso contro Oklahoma nelle finali NBA a giugno, sta vivendo un inizio di stagione da incubo e ora si ritrova in fondo alla classifica a Est con uno score di una vittoria e tredici sconfitte.
Chicago sorprende Denver: i Bulls si sono imposti 130-127, interrompendo una striscia di cinque sconfitte consecutive. L'australiano Josh Giddey ha trascinato la squadra con 21 punti e 14 rimbalzi, ben supportato da Ayo Dosunmu (altri 2 punti). Ai Nuggets non è bastata la solita prestazione super di Nikola Jokic che ha realizzato la sua ottava tripla doppia (36 punti, 18 rimbalzi, 13 assist) della stagione, ma il campione serbo ha sbagliato il tiro che avrebbe pareggiato la partita all'ultimo secondo. La panchina di Chicago ha fatto la differenza segnando 66 punti rispetto ai nove delle riserve dei Nuggets, che rimangono comunque secondi nella classifica a Ovest.
A Cleveland, i 37 punti di Donovan Mitchell hanno portato i Cavaliers alla vittoria per 118-106 sui Milwaukee Bucks, che hanno perso la loro stella Giannis Antetokounmpo per infortunio. Miami batte New York 115-113: bene Simone Fontecchio che dalla panchina chiude con 14 punti. Vince Toronto su Charlotte (110-108), Minnesota travolge Dallas 120-96 e Philadelphia si aggiudica 110-108 il match con i Los Angeles Clippers.