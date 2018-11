Riforma Coni: schiarita dopo l'incontro Giorgetti-Malagò

23/11/2018

"Accordi raggiunti assolutamente no, ma decisamente un clima molto disteso, propositivo e collaborativo, sia nei toni sia nella sostanza. Ci sono stati passi avanti, ci saranno altri incontri dopo Tokyo" ha detto Malagò dopo la riunione prima di aggiungere: "Ci sono ipotesi su come declinare al meglio quello di cui si è parlato, le messe a terra. Sono molto soddisfatto. Stiamo parlando di contenuti, non di soldi e cariche. Chi sta aprendo di più, il Coni o il Governo? Secondo me c'è qualcosa di reciproco. Come finirà? Speriamo bene per tutti".



Queste le parole di Giorgetti: "Abbiamo affrontato punti dove ci sono delle differenze, come nella logica della politica, per trovare dei compromessi non verso il basso ma verso l'alto. Se li abbiamo trovati? No, però abbiamo posto le condizioni per trovarli".