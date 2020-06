Alex nel 2016:" Non ho poteri magici, più difficile crescere una famiglia"

Una dichiarazione del 2016 in cui traspare tutta la sua umanità. Considerato un esempio per molta gente costretta a dover fare i conti con le avversità della vita, Alex si schermisce e dichiara di non avere nessun potere magico. Poi aggiunge quanto sia più difficile gestire una famiglia e trovare il modo di confrontarsi con un diciottenne, l'età che aveva allora il figlio, piuttosto che vincere una medaglia d'oro e ottenere successi nello sport e nella vita.