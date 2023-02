Alba&Miky, armonia di coppia... vincente nella "prima" di Domobianca Vertical Night 

SCIALPINISMO

Doppia vittoria... formato famiglia per la coppia d'oro dello scialpinismo azzurro

Una gara spettacolare, la prima edizione di Domobianca SkiAlp Vertical Night Salomon, andata in scena sulle piste illuminate del comprensorio sciistico Domobianca365. Tanti i big al via della prova sotto i riflettori che ha visto ai nastri di partenzaun centinaio di atleti darsi battaglia sui due chilometri e mezzo di sviluppo e i 600 metri di dislivello positivo. A farla da padrone in campo maschile il fortissimo portacolori dell'esercito Michele Boscacci che ha preceduto William Boffelli ed il sempre grande Cristian Minoggio. Tra le donne successo Alba De Silvestro completa l’en plein di famiglia (è la moglie di Boscacci) precedendo al traguardo Ilaria Veronese e Chiara Iulita.

La presenza degli atleti della Nazionale Italiana (gli stessi Boscacci, Boffelli, De Silvestro, Veronese) e dei campioni del mondo di skyrunning come Roberto Delorenzi, Cristian Minoggio e Marcello Ugazio ha richiamato sulle piste di Domobianca365 un pubblico numerosissimo, per la piena soddisfazione e il giusto orgoglio di Ivan Svilpo, portavoce del team organizzatore della manifestazione.

"Siamo davvero felici per la riuscita dell'evento. Poter contare su un parterre di questa consistenza e con un livello di atleti da... Coppa del Mondo, per il nostro team è motivo di enorme soddisfazione!"

Una vertical… in famiglia per Michele e Alba, che sono ripartiti dal Piemonte in direzione della Valtellina con il pieno di coppe di giornata, anzi di serata. Entrambi atleti del Centro Sportivo Esercito, entrambi stelle di prima grandezza della Nazionale, Boscacci e De Silvestro hanno tenuto fede ai più classici pronostici della vigilia, primeggiando nettamente ma di certo non senza sudarsi la vittoria. La concorrenza era parecchio agguerrita e qualificata e non ha mollato la presa fino alle ultime rampe del pendio di gara.

L’ormai mitico “Bosca” ha prevalso con il tempo di 19 minuti e 52 secondi, staccando all’arrivo il bergamasco Boffelli di un minuto e tre secondi. William ha tenuto duro nel finale, conservando una quindicina di secondi sul “padrone di casa” (ed in ogni caso idolo local) Minoggio che ha chiuso i giochi del podio. A mettere sotto chiave le ultime due caselle della top five sono stati in quest’ordine l’altro piemontese Marcello Ugazio e lo skyrunner elvetico Roberto Delorenzi. Quest’ultimo ha raggiunto il traguardo 22 minuti e sette secondi dopo lo scatto al via e trenutino soli secondi dopo Ugazio che - proprio a Domobianca365 - presenterà sabato 11 febbraio la sua prossima performance: il tentativo di FKT (Fastest Known Time) sulla distanza Genova-Monte Bianco!

Completata la missione-vittoria, Miky Bosca ha poi atteso l’esito della sfida in famiglia (terminato come detto in parità… vincente) con la consorte Alba De Silvestro. Successo per la campionessa veneta d’origine, valtellinese… per amore, che ha tagliato il traguardo in 23 minuti e 40 secondi, vale a dire quattordicesima della classifica assoluta. Alle sue spalle l’altra azzurra - in forza al GS Carabinieri - Ilaria Veronese, staccata di un minuto e 29 secondi (diciassettesima). Di grande valore anche la prestazione di Chiara Iulita, terza tra le donne e 35esima su 95 finisher della classifica generale.