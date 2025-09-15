Promessa del pattinaggio di 15 anni investita e uccisa alla fermata dell'autobus

Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un camion nelle vicinanze della fermata dei bus a Giustino, in Trentino. A quanto si apprende, l'incidente si è verificato ai margini della strada statale 239 pochi minuti dopo le 7. Ancora in via di ricostruzione la dinamica dell'investimento.

La ragazza stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per raggiungere la fermata del bus e andare a scuola a Tione. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il mezzo pesante stava percorrendo la statale 239 ed è passato con il verde al semaforo. Il conducente del camion non sarebbe riuscito a frenare in tempo, travolgendo la ragazzina. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile. La vittima dell'investimento è Matilda Ferrari, giovane promessa del pattinaggio artistico su ghiaccio con la società sportiva Sga Pinzolo.