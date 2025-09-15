Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atletica, Bolt: "Bello essere ancora il punto di riferimento nello sprint"

15 Set 2025 - 08:49
© Getty Images

© Getty Images

"Quando gareggiavo, mi impegnavo per superare il traguardo. Ora che mi sono ritirato, è una bella sensazione sapere di essere il punto di riferimento se vuoi essere il migliore, vuoi essere una leggenda. Volevo stabilire standard elevati e ci sono riuscito. Ne sono felice". Così la leggenda Usain Bolt parlando con i media a margine dei Mondiali di atletica leggera a Tokyo, dove ha assistito dalla tribuna al trionfo del connazzionale giamaicano Oblique Seville nei 100 metri. A otto anni dal suo ritiro, nessuno si è avvicinato ai suoi tempi o alla sua presenza. I numeri raccontano parte di questa storia: otto medaglie d'oro olimpiche. Undici medaglie d'oro ai campionati del mondo. Tre record del mondo - 9,58 secondi nei 100 metri, 19,19 nei 200 e 36,84 nella staffetta 4x100 - ancora validi. Nessun runner è arrivato a meno di 0,12 secondi da uno dei suoi record individuali da quando si è ritirato. Alla domanda sul perché ciò accada, nonostante un mondo in cui la tecnologia delle scarpe e delle piste offra ai runner una spinta maggiore rispetto a 15 anni fa, Bolt ha detto: "Volete davvero la risposta? Eravamo semplicemente più talentuosi", ha detto. "Sto solo dicendo che non si può correre più veloci solo grazie a delle scarpe chiodate nuove di zecca", ha aggiunto. 

La velocità, però, è solo una parte della storia di Bolt. Fu la sua capacità di usare la pista per intrattenere e unire le persone - un'abilità che non poteva essere trascurata in un'epoca in cui le Olimpiadi avevano bisogno di una ricarica - a renderlo uno dei personaggi più importanti dell'atletica. Dalla sua caratteristica posa con arco e freccia ai suoi rilassati giri di vittoria in pista con la musica reggae a tutto volume - dal suo sorriso largo un miglio alla gioia che emanava con tanta naturalezza nonostante la natura del suo lavoro - elevò lo sport a una festa guidata dalla personalità e diede alla gente un motivo per guardarlo. "È la personalità", ha detto. "Penso che molte persone cerchino di essere divertenti, ma il risultato è diverso. Si tratta semplicemente di divertirsi. Se ci si impegna troppo, non sarà la stessa cosa. Ma io mi stavo solo divertendo. Ecco come la vedevo. Ho cercato di coinvolgere i fan ed è per questo che sono stati attratti da questo sport", ha aggiunto. Domenica ha segnato la prima apparizione di Bolt a un'Olimpiade o a un Mondiale da quando ha abbandonato lo sport dopo i Mondiali del 2017 a Londra. Ora è padre di una bambina di 5 anni, Olympia Lightning Bolt, e di due gemelli di 4 anni, Saint Leo e Thunder Bolt. Per loro, Bolt è solo un papà. Ma il più grande velocista di tutti i tempi ha affermato che la loro opinione potrebbe cambiare ai prossimi campionati del Mondo, tra due anni, nel luogo in cui la sua carriera è decollata come un razzo: Pechino. "Sono emozionato perché potrò portare i miei figli e dire loro: 'Sentite, è qui che è iniziato tutto'", ha detto riferendosi alle Olimpiadi del 2008, dove ha stabilito tre record mondiali e vinto tre medaglie d'oro. "Ho mostrato ai miei figli video e cose del genere. Avranno 6 e 7 anni e capiranno quel momento, e potrò spiegare loro cosa ha fatto il loro padre nel corso degli anni", ha concluso.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

03:22
DICH BRONZO ILIASS AOUANI DICH

Aouani, bronzo da brividi: "Dedicata a mio padre che lavora in cantiere"

02:21
DICH TAMBERI DA TOKYO 14/9 DICH

Tamberi: "Dispiace molto, non ho azzeccato neanche un salto"

01:55
DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

02:19
DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

01:39
DICH FABBRI MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Fabbri, una gioia di bronzo: "Me lo meritavo. E me lo dedico"

00:49
DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

00:47
DICH DOSSO MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Dosso: "Non capita tutti i giorni di vincere una batteria ai Mondiali"

00:27
DICH IAPICHINO DOPO ELIMINAZIONE MONDIALI DICH

Lo shock di Iapichino: "No comment, parlerò quando sarò più lucida""

03:07
DICH DE GIORGI PRE MONDIALE 13/9 DICH

De Giorgi alla vigilia del Mondiale: "Conosciamo poco l'Algeria ma è la più debole del girone"

01:02
DICH PALMISANO TOKYO 13-09 DICH

Palmisano: "Una medaglia speciale in un posto che mi mancava"

01:19
DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH TAMBERI DA TOKYO 14/9 DICH

Tamberi: "Dispiace molto, non ho azzeccato neanche un salto"

DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
08:49
Atletica, Bolt: "Bello essere ancora il punto di riferimento nello sprint"
23:25
Taekwondo: German Open, Simone Alessio argento ad Amburgo
22:18
Auto: detrito colpisce Di Folco, in ospedale poi dimesso
21:16
MotoGp, Marquez: "Chiudiamo il campionato in Giappone"
20:16
MotoGp: record di spettatori a Misano, oltre 174.000 in 3 giorni