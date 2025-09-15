Atletica, Bolt: "Bello essere ancora il punto di riferimento nello sprint"

La velocità, però, è solo una parte della storia di Bolt. Fu la sua capacità di usare la pista per intrattenere e unire le persone - un'abilità che non poteva essere trascurata in un'epoca in cui le Olimpiadi avevano bisogno di una ricarica - a renderlo uno dei personaggi più importanti dell'atletica. Dalla sua caratteristica posa con arco e freccia ai suoi rilassati giri di vittoria in pista con la musica reggae a tutto volume - dal suo sorriso largo un miglio alla gioia che emanava con tanta naturalezza nonostante la natura del suo lavoro - elevò lo sport a una festa guidata dalla personalità e diede alla gente un motivo per guardarlo. "È la personalità", ha detto. "Penso che molte persone cerchino di essere divertenti, ma il risultato è diverso. Si tratta semplicemente di divertirsi. Se ci si impegna troppo, non sarà la stessa cosa. Ma io mi stavo solo divertendo. Ecco come la vedevo. Ho cercato di coinvolgere i fan ed è per questo che sono stati attratti da questo sport", ha aggiunto. Domenica ha segnato la prima apparizione di Bolt a un'Olimpiade o a un Mondiale da quando ha abbandonato lo sport dopo i Mondiali del 2017 a Londra. Ora è padre di una bambina di 5 anni, Olympia Lightning Bolt, e di due gemelli di 4 anni, Saint Leo e Thunder Bolt. Per loro, Bolt è solo un papà. Ma il più grande velocista di tutti i tempi ha affermato che la loro opinione potrebbe cambiare ai prossimi campionati del Mondo, tra due anni, nel luogo in cui la sua carriera è decollata come un razzo: Pechino. "Sono emozionato perché potrò portare i miei figli e dire loro: 'Sentite, è qui che è iniziato tutto'", ha detto riferendosi alle Olimpiadi del 2008, dove ha stabilito tre record mondiali e vinto tre medaglie d'oro. "Ho mostrato ai miei figli video e cose del genere. Avranno 6 e 7 anni e capiranno quel momento, e potrò spiegare loro cosa ha fatto il loro padre nel corso degli anni", ha concluso.