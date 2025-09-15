Atletica, Tortu: "Spero Jacobs continui, in dubbio la mia presenza nei 200 metri"

"Marcell Jacobs? Spero per tutti noi che ci sia e che continui anche nei prossimi anni, ma la sua decisione in ogni caso andrà rispettata". Così Filippo Tortu, oro in staffetta ai Giochi del 2021 a Tokyo, in conferenza stampa in vista delle qualificazioni dei dei 200 metri ai Mondiali, a proposito delle parole del suo compagno di staffetta dopo la semifinali dei 100 metri. "Per me quest'anno è stato più complicato e nell'ultimo allenamento al camp di Tokorozawa, prima di arrivare a Tokyo, ho avuto un fastidio muscolare ma grazie allo staff medico federale sto cercando di rimettermi in sesto", ha aggiunto al sito Fidal. "Non ho mai cercato alibi, se non sarò in condizione potrei non correre i 200, ma ieri ho ripreso in attesa di svolgere oggi l'ultimo test. È una situazione a cui non sono abituato, per mia fortuna non avevo mai avuto problemi anche a ridosso della grande manifestazione, sto facendo tutto il possibile" ha detto ancora Tortu.