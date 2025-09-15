Atletica, Diaz e le qualificazioni del triplo: "Punto a qualcosa di importante"

"Ho svolto una buona preparazione e l'inverno è andato molto bene con due medaglie d'oro, anche se poi ho avuto qualche problema fisico con cui devo fare i conti già dall'anno scorso e ho continuato a lavorarci. Nell'avvicinamento ai Mondiali, la vittoria nella finale di Diamond League a Zurigo mi ha dato la speranza di poter ambire a qualcosa di importante: siamo qui, non resta che gareggiare e vedere cosa succede". Così il triplista Andy Diaz, bronzo olimpico nella scorsa stagione ma anche campione mondiale ed europeo indoor quest'anno, che mercoledì sarà in pedana nella qualificazione del triplo ai Mondiali di Tokyo. "Proprio qui a Tokyo, quattro anni fa, ho preso la mia decisione di andare in Italia: è uno stadio che mi piace tanto, ma preferisco non fare proclami e aspetto il mio giorno per scendere in pedana. Il riconoscimento di ambasciatore dello sport italiano nel mondo mi dà tanto orgoglio, ancora più forza per rappresentare l'Italia", ha aggiunto. In gara mercoledì alle 12.05 italiane anche l'altro azzurro Andrea Dallavalle, bronzo europeo indoor in questa stagione.