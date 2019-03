"Piccole atlete, grandi donne": talk organizzato dal Cavallo Rosa

27/02/2019

“Piccole donne, grandi atlete”. È questo il titolo del talk organizzato dal Cavallo Rosa, gruppo di donne in prima linea contro gli abusi nella equitazione italiana, che andrà in scena giovedì 28 febbraio nel cuore di Milano. L’evento, con il patrocinio di WeWorld, Coni, Lega Serie A e Lega Pallavolo Serie A Femminile, sarà l’occasione per ribadire la lotta del mondo dell’equitazione contro la pedofilia, un male purtroppo sempre più presente nello sport. Per combattere le violenze, il Cavallo Rosa (che nell’occasione annuncerà la nascita della propria Onlus) ha inoltre lanciato sui social la campagna di sensibilizzazione #ConilnastroRosa, appoggiata da tanti campioni del mondo equestre come Paolo Nuti, Pietro Majolino, Lucia Vizzini, Elisa Vincenti e Giovanni Sapuppo, da big del calcio come Mimmo Criscito e Regina Baresi e dalle ragazze della Verovolley Saugella e della squadra femminile di basket Allianz Geas.



A moderare gli interventi durante il talk sarà la giornalista Lucia Blini (vicedirettore di NewsMediaset area Sport) alla presenza di testimonial come Pierdavide Carone e dei Dear Jack (esclusi da Sanremo per un brano sulla pedofilia) e Gianfelice Facchetti (attore e regista), nella location dello chef Filippo La Mantia, già testimonial del primo evento del Cavallo Rosa. L’appuntamento è in Piazza Risorgimento angolo Via Carlo Poerio 2/A a Milano, a partire dalle 11.30.