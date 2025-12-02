Logo SportMediaset

CHE IMPRESA

Una 24 ore da Guinness World Records: 1.462,114 km in moto su sterrato

Silvio Sabba e Valerio Boni hanno fissato un nuovo riferimento alla guida di una Ducati Scrambler di serie, coprendo 1.158 giri su un anello ricavato alla Tenuta Roverbella di Pantigliate

02 Dic 2025 - 16:24
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Silvio Sabba e Valerio Boni hanno fissato un nuovo record di distanza percorsa in moto per 24 ore su fondo sterrato alla guida di una Ducati Scrambler di serie. Alla fine hanno coperto qualcosa come 1.462,114 km in 1.158 giri su un anello ricavato alla Tenuta Roverbella (Pantigliate, MI). L’obiettivo dei 650 km è stato superato poco dopo la mezzanotte, chiudendo così con oltre il doppio deichilometri percorsi.

Il tentativo, svolto in forma indipendente e nel rispetto delle linee guida Guinness World Records (omologazione in corso), ha richiesto la gestione di due forature, uno stop obbligatorio di 15’ e il cambio della ruota posteriore.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

