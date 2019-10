Un altro Schumacher in rampa di lancio: David correrà al Mugello

LA DINASTIA

Prosegue e si allarga la dinastia Schumacher. Dopo Mick, figlio di Michael, è in rampa di lancio anche David, figlio dell'ex pilota di Formula 1 Ralf e nipote del 7 volte campione del mondo. Il ragazzino, 17 anni, sarà al via nel week-end al Mugello per il "Formula Regional European Championship", campionato ufficiale della Federazione internazionale dell'automobile (Fia). Il nipote di Schumi è considerato fra i più interessanti giovani piloti emergenti a livello internazionale.

Dopo aver mosso i primi passi della sua carriera nei kart, nel 2017 David ha deciso di passare alla Formula 4 degli Emirati Arabi dove sono arrivate le vittorie ad Abu Dhabi e Dubai, chiudendo il campioanto al 2° posto. L'ulteriore passo in avanti è stato quello di entrare nel 2018 nella Formula 4 tedesca, più competitiva, dove ha conquistato il titolo di rookie dell'anno. Lo scorso week-end a Sochi, il figlio di Ralf ha fatto il suo debutto in Formula 3 al posto di Alex Peroni, che si era infortunato durante il weekend di gare sul circuito di Monza, vittima di un terribile incidente alla parabolica. Alla guida della Campos Racing, il talento tedesco ha avuto un assaggio dei grandi palcoscenici che potrebbe calcare in un futuro non troppo lontano, chiudendo le due gare 22° e 20°.