Tutto pronto per il debutto della Ferrari 296 GT3

Tutto pronto per il debutto in gara della Ferrari 296 GT3 che avverrà alla 24 Ore di Daytona il 28-29 gennaio. Il team AF Corse ha svelato la livrea della vettura che sarà guidata da Simon Mann, Luis Perez-Companc, Miguel Molina (fresco di annuncio della Hypercar) e Franco Castellacci. Livrea rossa, come da tradizione, con il tricolore dominante sul tetto e sul cofano.