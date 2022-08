Terribile incidente per Gino Rea a Suzuka: è in gravi condizioni

© Foto dal web

Si prega per Gino Rea: il pilota inglese è in gravi condizioni dopo una bruttissima caduta nella seconda sessione di prove libere della 8 Ore di Suzuka. Il 32enne è stato disarcionato dalla sua Honda Cbr 1000RR-R alla Triangle Chicane, l'ultima variante prima del traguardo dove in passato ha perso la vita Kato. Rea è stato subito trasportato privo di sensi in elisoccorso all'ospedale e, secondo alcune fonti non ufficiali, si troverebbe sotto i ferri per rimediare ai danni riportati a testa, polmoni e costole.