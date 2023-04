Prove libere 2 interrotte con bandiera rossa ad Assen, sede del round olandese del Mondiale Superbike. La sessione è stata sospesa alcuni minuti perché in pista è arrivato un coccodrillo... gonfiabile. Probabilmente trasportato dal vento dalle tribune al tracciato, l'insolito curioso ha fatto prendere un bello spavento a Toprak Razgatlioglu, che se lo è trovato in piena traiettoria in uno dei punti più veloci della pista.