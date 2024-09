Superbike, tutto pronto per il debutto al Cremona Circuit

ROUND ITALIA

Nel weekend il mondiale delle derivate di serie sbarca sul tracciato lombardo, per la prima volta in regione dopo l'uscita di scena di Monza. Con Bulega che ha nel mirino Razgatlioglu

© Ufficio Stampa È giunto il momento del grande debutto del Cremona Circuit come tappa italiana del MOTUL FIM Superbike World Championship: dal 20 al 22 settembre il tracciato cremonese sarà il teatro della nona tappa del calendario iridato, l’Acerbis Italian Round. A undici anni di distanza il campionato mondiale per moto derivate di serie fa così ritorno in Lombardia dopo l'uscita di scena di Monza, su una pista nuovissima, che grazie ai lavori effettuati negli ultimi mesi è diventata un vero gioiello, apprezzata dai piloti per il selettivo tasso tecnico dei tratti misti e l’elevata velocità (oltre i 310 km/h) che si può toccare sul rettilineo.

Vedi anche superbike Superbike: domenica perfetta per Bulega a Magny-Cours L'incidente del capoclassifica Toprak Razgatlioglu a Magny-Cours ha riaperto i giochi per il titolo Sbk, con Nicolò Bulega che ora si trova a soli 55 punti dal turco della Bmw, costretto a dare forfait a Cremona. Al suo posto correrà Markus Reiterberger. Non ci sarà anche Jonathan Rea, pure lui out per una caduta in Francia. Il nordirlandese sarà sostituto dal nostro Niccolò Canepa. Insomma, domenica sera potrebbe esserci addirittura un nuovo leader, quando alla fine della stagione mancheranno altri tre round. E in corsa potrebbe rientrare anche Alvaro Bautista, nonostante le sue condizioni fisiche non siano al top a causa di una caduta nella precedente tappa.

Il weekend sarà comunque una grande festa per tutti gli appassionati, attesi in gran numero, che troveranno un ricco programma di eventi e iniziative collaterali, per vivere l’emozione dei motori ben oltre i momenti di gara (oltre alla Superbike saranno di scena le categorie Supersport e Women's Circuit Racing), immergendosi a 360° nell'atmosfera racing.

Per quanto riguarda i biglietti, sono già disponibili per l'acquisto tramite la piattaforma TicketOne, o direttamente dal sito SBK; sarà inoltre possibile acquistarli anche presso la biglietteria del circuito.

Ecco di seguito il programma orario:

Venerdì 20 settembre

o 09:40-10:05 – Prove libere Women's Circuit Racing (WCR)

o 10:20-11:05 – Prove libere 1 Superbike (SBK)

o 11:20-12:00 – Prove libere Supersport (SSP)

o 14:10-14:35 – Tissot Superpole WCR

o 15:00-15:45 – Prove libere 2 SBK

o 16:00-16:40 – Tissot Superpole SSP



Sabato 21 settembre

o 09:00-09:20 – Prove libere 3 SBK

o 09:30-09:40 – Warm Up WCR

o 09:50-10:00 – Warm Up SSP

o 11:00-11:15 – Superpole SBK

o 12:45 – Gara 1 WCR (12 giri)

o 14:00 – Gara 1 SBK (23 giri)

o 15:15 – Gara 1 SSP (19 giri)

Domenica 22 settembre

o 09:00-09:10 – Warm Up SBK

o 09:20-09:30 – Warm Up WCR

o 09:40-09:50 – Warm Up SSP

o 11:00 – Superpole Race SBK (10 giri)

o 12:45 – Gara 2 WCR (12 giri)

o 14:00 – Gara 2 SBK (23 giri)

o 15:15 – Gara 2 SSP (19 giri)