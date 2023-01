Superbike, svelato il calendario 2023

DODICI ROUND

Si parte a Phillip Island a fine febbraio, si chiude in Argentina a ottobre. Tappa a Misano in giugno

© Getty Images La Superbike ha svelato quello che sarà il calendario per la stagione 2023. Si tratta ancora di un progetto ufficioso, anche se molto vicino a quello che sarà quello ufficiale. Per la prima volta dal 2020 il campionato inizierà nel tradizionale contesto di Phillip Island in Australia nel weekend del 24-26 febbraio, mentre una settimana dopo sarà la volta del round di Indonesia in calendario al Pertamina Mandalika International Street Circuit, che troverà dunque una nuova collocazione a inizio marzo.

Il Circuito San Juan Villicum ospiterà invece il round di Argentina per la quinta volta nella storia del World Superbike, dal 13 al 15 ottobre, e questo sarà l’appuntamento finale dell'anno. Ciò significa che a chiudere la stagione 2023 sarà un nuovo circuito, Paese e continente. In Italia si correrà a Misano Adriatico nel weekend del 2-4 giugno al World Circuit “Marco Simoncelli” per la tappa dell’Emilia-Romagna. Oltre un mese di pausa estiva tra fine luglio e inizio settembre. Successivamente saranno comunicate le date del 12° ro previsto in calendario, ma ancora senza sede.