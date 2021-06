Superbike, round Misano: vittoria di Razgatlioglu in gara-2, niente tris per Rinaldi

Trionfo per Toprak Razgatlioglu in gara-2 del round Misano del Mondiale Superbike. Sul circuito dedicato a Marco Simoncelli il pilota turco, in sella alla sua Yamaha, nega a Michael Ruben Rinaldi (vincitore anche della Superpole Race di questa mattina) il tris in questo weekend romagnolo. Il 25enne riminese della Ducati si deve accontentare della seconda posizione, mentre Jonathan Rea (Kawasaki) completa il podio e rimane leader del Mondiale.