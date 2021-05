Superbike, round Estoril: Rea trionfa in gara-2 e allunga in classifica

SUPERBIKE ESTORIL

Il sei volte campione del mondo, dopo il successo nella Superpole race in mattinata, vince e approfitta della caduta di Redding per consolidare il primo posto

Jonathan Rea trionfa in gara-2 del round Estoril del Mondiale Superbike: il britannico, in sella alla sua Kawasaki, si aggiudica sia la Superpole race in mattinata che la seconda gara in Portogallo, vincendo davanti a Davies e a Razgatlioglu. Il campione del mondo allunga in classifica grazie alla caduta di Redding, che nel tentativo di inseguire il connazionale cade e chiude quattordicesimo. Out Rinaldi, travolto da Gerloff, quinto Locatelli.

La gara-2 del round di Estoril rischia di rivelarsi uno snodo fondamentale nel Mondiale 2021 di Superbike: dopo le due vittorie consecutive di Scott Redding tra Aragon e gara-1 in Portogallo, Jonathan Rea si riprende la scena con una domenica perfetta. Il britannico della Kawasaki, infatti, prima vince la Superpole race in mattinata, poi chiude davanti a tutti in gara-2, infine allunga nel Mondiale sfruttando al meglio la caduta di Redding, ora lontano dal connazionale in classifica.

Una domenica dai due volti, ma con lo stesso identico risultato: la vittoria del sei volte campione del Mondo. Nella Superpole race, infatti, regna l'equilibrio, con Razgatlioglu, Redding e il pilota della Kawasaki che si alternano in testa fino a due giri dalla fine, quando Rea allunga sul turco e conquista la vittoria. Gara-2, invece, è un insieme di colpi di scena e cadute che rischiano di stravolgere il Mondiale. Si comincia con la falsa partenza di Razgatlioglu, che condiziona anche Redding e Rea e obbliga il pilota della Yamaha alla long lap penalty, per poi proseguire con la caduta in curva 6 dopo due giri di Gerloff, che coinvolge anche involontariamente lo sfortunato Michael Rinaldi, costretto al ritiro insieme all'americano.

Col progressivo avvicinarsi della fine della gara, Rea si avvicina a Redding e, dopo due tentativi, riesce a guadagnare il primo posto, mentre il ducatista, nel tentativo di restare dietro il campione del Mondo, commette un errore in curva a 7 giri dal termine e cade, riuscendo a ripartire ma non andando oltre la quattordicesima piazza. Gli ultimi sei giri, allora, diventano un conto alla rovescia per il successo di Jonathan Rea, che interrompe la mini striscia vincente di Redding e conquista gara-2 di Estoril. Il podio si completa con il secondo posto di Chaz Davies e con il terzo di Toprak Razgatlioglu, nonostante la doppia long lap penalty per il turco. Il sei volte campione del mondo completa la sua domenica perfetta allungando in classifica generale: ora, Rea ha infatti 110 punti, 35 in più di Razgatlioglu e 36 in più di uno Scott Redding che paga la sua impazienza e vede allontanarsi la leadership del Mondiale.