Superbike, round Catalogna: Bautista pigliatutto a Barcellona

SUPERBIKE - GP CATALUNYA

Lo spagnolo, dopo gara-1, si aggiudica sia la Superpole Race che la seconda prova e allunga in classifica, secondo un ottimo Rinaldi

© Getty Images Alvaro Bautista si conferma dominatore a Barcellona: lo spagnolo fa tripletta e, dopo gara-1 di sabato, si impone anche nella Superpole Race e in gara-2 nel round della Catalogna di Superbike. Il leader del Mondiale anticipa uno strepitoso Michael Rinaldi: è doppietta per la Ducati. Terzo Razgatlioglu, che vince la lotta per il podio con Rea, quarto: aumenta ulteriormente il vantaggio in classifica di Bautista sul turco (+59) e sul britannico (+67).

Si completa il weekend perfetto di Alvaro Bautista in Superbike: lo spagnolo, dopo il successo in gara-1 di sabato, cala il tris aggiudicandosi la Superpole Race in mattinata e gara-2 del round della Catalogna. Se nella prima delle due prove l'iberico aveva vinto agevolmente, a Barcellona va in scena addirittura un dominio, dalla prima all'ultima curva: un vero e proprio monologo che, di fatto, sposta l'attenzione sulla lotta per il secondo posto e per il podio, mentre Bautista centra l'undicesimo successo stagionale.

L'altra grande notizia per lo spagnolo e per la Ducati è il secondo posto di uno strepitoso Michael Rinaldi che, in questo modo, toglie punti ai rivali nel Mondiale di Bautista: Razgatlioglu chiude sul gradino più basso del podio ed è ora a -59 dal leader del Mondiale (335 contro i 394 dell'iberico), mentre Rea commette un errore mentre era terzo e arriva quarto, scivolando a -67 (327). Tenta l'impresa Axel Bassani, a metà gara addirittura secondo ma quinto al traguardo.