Superbike: rimandata a domani gara-1 del round di Mandalika: diluvio sulla pista indonesiana

Gara-1 del tredicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Superbike 2021 è stata rinviata per pioggia. In Indonesia, infatti, sul tracciato di Mandalika, new-entry assoluta per la categoria, si è abbattuto un vero e proprio diluvio a pochi minuti dall’inizio. Dopo oltre un’ora di attesa, per valutare meglio un’eventuale ripartenza, è poi arrivata la decisione ufficiale: gara-1 è rimandata a domani, insieme a gara-2. Cancellata la Superpole Race.