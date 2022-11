Superbike, Rea vince gara-1 a Phillip Island

ROUND AUSTRALIA

Il nordirlandese della Kawasaki torna al successo, mentre la Ducati vince anche il titolo costruttori

© Getty Images Dopo sei mesi di astinenza, Jonathan Rea è tornato a vincere in Superbike. Il nordirlandese della Kawasaki lo ha fatto nella gara-1 di Phillip Island, dove ha chiuso da dominatore una corsa flag-to-flag, iniziata sul bagnato e terminata sull'asciutto, davanti a Toprak Razgatlioglu (Yamaha), secondo, e al compagno di box Alex Lowes, terzo. Solo quinto, alle spalle anche di Andrea Locatelli, il neo iridato Alvaro Bautista, che ha comunque festeggiato il titolo costruttori (e team) della Ducati.

© ufficio-stampa

Per Rea si tratta del successo numero 118 in Superbike e arriva dopo quello ottenuto in gara-2 a Estoril a fine maggio. La Ducati, invece, festeggia il 18° alloro nella categoria riservata alle case costruttrici. La Sbk è tornata in Australia dopo oltre due anni di assenza causa Covid e relative restrizioni.

