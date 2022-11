Superbike: altra gioia per la Ducati, Bautista è campione del Mondo

SUPERBIKE

Dopo il trionfo in MotoGp, la scuderia di Borgo Panigale vince grazie allo spagnolo, secondo a Mandalika in Gara-2 dietro Razgatlioglu: un titolo che mancava dal 2011

© Getty Images Dopo il trionfo in MotoGp, la Ducati vince anche in Superbike: a Mandalika, Alvaro Bautista chiude al secondo posto Gara-2 del Round in Indonesia ed è campione del Mondo. Per festeggiare il primo titolo, che alla scuderia mancava invece dal 2011 con Checa, basta il secondo posto nella prova alle spalle del turco della Yamaha Toprak Razgatlioglu, che fa tris dopo Gara-1 e Superpole Race ma è costretto a cedere lo scettro allo spagnolo.

Dopo la MotoGp con Pecco Bagnaia, la Superbike: nei motori è l'anno della Ducati, che si impone anche nel campionato per le derivate di serie grazie al primo titolo di campione del Mondo per Alvaro Bautista. Una festa che, invece, in casa Ducati mancava dal 2011, anno in cui si impose Carlos Checa. Dopo 11 anni, ad un altro spagnolo basta il secondo posto in Gara-2 di Mandalika, in Indonesia, per blindare la vittoria ad un Round dalla fine.

In Indonesia domina Toprak Razgatlioglu, che fino alla fine cerca di rimandare la festa di Bautista per evitare, inoltre, di cedere lo scettro di campione del Mondo in carica. Il vincitore nel 2021, dopo Gara-1, si aggiudica anche la Superpole Race e la terza prova di Mandalika, ma il secondo posto dello spagnolo vanifica tutto. Terzo Jonathan Rea, vincitore dal 2015 al 2020 ma di fatto mai davvero in lotta per il Mondiale. Domenica positiva per gli italiani, i primi dietro il trio composto da Bautista, da Razgatlioglu e da Rea: Andrea Locatelli, infatti, è terzo in Superpole Race e quarto al traguardo in Gara-2 davanti ad Axel Bassani, mentre Michael Ruben Rinaldi, compagno di Bautista, è decimo. Il Mondiale di Superbike si chiuderà il 20 novembre, giorno di Gara-2 del Round di Phillip Island, in Australia.