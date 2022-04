Superbike, Rea piega Bautista e Razgatlioglu: sua gara-1 di Assen

Si è aperto nel segno di Jonathan Rea il weekend della Superbike ad Assen. Il nordirlandese della Kawasaki si è imposto in gara-1, uscendo vincitore da una sfida a tre con Alvaro Bautista (Ducati), poi secondo, e con il campione in carica Toprak Razgatlioglu (Yamaha), terzo. Grazie a questo successo, Rea si è portato in testa alla classifica mondiale con due punti di vantaggio proprio sullo spagnolo.

Getty Images