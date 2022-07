Superbike: Razgatlioglu vince gara-2 in Repubblica Ceca

SUPERBIKE

Il campione del Mondo in carica si prende sia la Superpole Race che la seconda prova, trionfando davanti a Bautista e Rea

© ipp In Superbike va in scena la domenica perfetta di Toprak Razgatlioglu, che si prende sia la Superpole Race che gara-2 del round in Repubblica Ceca. Il turco della Yamaha, campione in carica, impone il suo ritmo nella parte finale della prova e trionfa davanti al leader del Mondiale Alvaro Bautista (Ducati), con la Kawasaki di Jonathan Rea a completare il podio. Sfortunato Michael Rinaldi, out mentre era in lotta per la terza posizione.

Vedi anche superbike Superbike, Bautista torna a vincere: è sua gara-1 in Repubblica Ceca

In Repubblica Ceca va in scena il Toprak Razgatlioglu show: il turco, infatti, fa doppietta e si prende sia la Superpole Race in mattinata davanti a Jonathan Rea che gara-2 del round di Most, anticipando il leader del Mondiale Alvaro Bautista, con il britannico della Kawasaki a completare il podio. Una prova in cui solo nei giri finali emerge tutto lo strapotere della Yamaha del campione del Mondo in carica, che con due giri record consecutivi stacca lo spagnolo della Ducati, trionfando praticamente in solitaria.

Per gran parte della gara va in scena un lungo confronto tra i tre big del campionato, con Rea, Raztaglioglu e Bautista ad alternarsi in vetta. Il britannico della Kawasaki, all'inizio, deve contenere Michael Rinaldi, che però cade e resta fuori dalla zona punti mentre era in lotta per il podio. Proprio quando il ducatista sembra averne di più, il turco si mette davanti e con due giri di fila in 1'31" trova l'allungo decisivo. Il weekend ceco si completa dunque con la vittoria di Razgatlioglu, che accorcia ulteriormente in classifica: ora, Bautista ha 298 punti, a +31 su Rea e a +38 sul campione in carica, che conferma di non avere nessuna intenzione di cedere il titolo.