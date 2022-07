Superbike, Bautista torna a vincere: è sua gara-1 in Repubblica Ceca

MOTORI

Lo spagnolo della Ducati allunga in vetta al Mondiale ai danni di Rea, solo quarto al traguardo: ottima seconda posizione per Razgatlioglu, terzo Redding

© Getty Images Il weekend della Superbike in Repubblica Ceca si apre con il successo di Alvaro Bautista in gara-1. Il pilota spagnolo della Ducati, reduce dal difficile fine settimana a Donington, ritrova la vittoria dopo un mese e mezzo e consolida così il primato del Mondiale ai danni di Jonathan Rea (Kawasaki), quarto a Most e ora a -29 dalla vetta della classifica piloti. Tra i due s’inseriscono un ottimo Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Scott Redding (BMW).

La Ducati festeggia il podio numero 1.000 in Superbike e lo fa in una giornata da mettere in bacheca per la casa di Borgo Panigale, che allunga nel Mondiale di Superbike grazie al ritorno alla vittoria di Alvaro Bautista dopo un Round di attesa. Trionfo arrivato sulla pista di Most, in Repubblica Ceca, al termine di una gara-1 che vede protagonista lo spagnolo con il sorpasso decisivo che arriva a 12 giri dalla fine, prima della gestione tutto sommato tranquilla nel finale.

Eppure la pole position era stata ottenuta in mattinata da Jonathan Rea. Succede tuttavia che, allo spegnimento dei semafori, lo scatto migliore sia di Razgatlioglu, che imbocca curva 1 in prima posizione davanti a Rea e Bautista. I tre fanno subito il vuoto, con il nordirlandese che insidia curva dopo curva il campione del mondo in carica. Il duello prosegue nei primi giri: Rea passa Razgatlioglu, che risponde immediatamente. Sorpassi e controsorpassi per diverse curve e spettacolo davvero vivace. Dopo 8 giri il portacolori della Kawasaki approfitta di una sbavatura del turco e si mette a condurre. Rea si mette così a spingere, ma non riesce a distanziare i rivali e, anzi, quando si arriva a metà gara, fa capolino la pioggia.

I tempi si alzano e Bautista emerge, infilando i due compagni di fuga in curva 1. L’iberico comanda il gruppo, con Redding che si porta fino alla seconda posizione a 7 giri dal termine. Rea e Razgatlioglu faticano, ma quest’ultimo riuscirà ad arpionare il secondo posto ai danni di Redding proprio nell’ultimo giro. Rea chiuderà quarto. Quinto posto per Bassani, il migliore degli italiani davanti a Locatelli e Rinaldi. Difficoltà per quest’ultimo, partito in terza posizione. Bautista chiude il sabato con 271 punti all’attivo contro i 242 di Rea ed i 223 di Razgatlioglu.