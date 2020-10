Superbike, Razgatlioglu vince anche la Superpole race

ROUND ESTORIL

Tripletta Yamaha nella Superpole Race del round di Estoril. Con il titolo mondiale Superbike già assegnato a Rea, Toprak Razgatliuoglu ha bissato il successo di gara-1, precedendo i compagni di marca Garrett Gerloff e Michael Van der Mark. Il neo iridato ha chiuso quinto tra le due Ducati di Davies e Redding. Nono Rinaldi alle spalle delle Honda di Bautista e Haslam.

Razgatlioglu non ha fatto fatica a tenere a bada l'americano Gerloff, mentre Van der Mark e Chaz Davies sono stati protagonisti di un bel duello per l'ultimo gradino del podio. Grazie all'olandese la Casa di Iwata ha festeggiato la prima tripletta nella storia della Sbk. Grande rimonta per Jonathan Rea e Scott Redding, che porveranno a chiudere bene la stagione in gara-2.

Da segnalare che Michael Ruben Rinaldi, prossimo ufficiale Ducati, ha festeggiato il titolo di miglior pilota indipendente, anche grazie alla caduta di Loris Baz in avvio. A terra pure Alex Lowes. A punti Federico Caricasulo, 12°, e Matteo Ferrari, 15°.

L'ORDINE D'ARRIVO