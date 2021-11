Superbike: Razgatlioglu campione del mondo, crolla l'impero di Rea

ROUND INDONESIA

Al turco basta il secondo posto in gara-1 in Indonesia per interrompere il dominio del britannico, che vince le due prove ma abdica dopo sei anni di fila

Toprak Raztaglioglu è campione del mondo di Superbike 2021. Al pilota della Yamaha basta il secondo posto in gara-1 dell'ultimo round al Pertamina Mandalika Circuit in Indonesia per chiudere definitivamente davanti a Jonathan Rea, che nonostante i successi nelle ultime due prove resta alle spalle del turco, primo pilota a portare il suo paese sul tetto del mondo in Sbk, in classifica generale. Termina così il dominio del britannico della Kawasaki, che aveva vinto ininterrottamente dal 2015 al 2020. Razgatlioglu chiude il dominio Rea e fa la storia della Turchia

















































Dopo sei anni, c'è un nuovo campione del mondo in Superbike: è Toprak Razgatlioglu, che con il secondo posto nella gara-1 in Indonesia, ultimo round stagionale, certifica la vittoria del titolo. Al Pertamina Mandalika Circuit, il turco chiude dietro Jonathan Rea, dominatore delle ultime stagioni, e si assicura il trionfo: inutili le vittorie in entrambe le prove per il britannico, che resta alle spalle in classifica generale. Fondamentale il sorpasso a tre giri dal termine di gara-1, con Razgatlioglu che supera Redding e tiene alle spalle il ducatista, assicurandosi il risultato minimo per trionfare nel Mondiale. E regalare così alla Yamaha una clamorosa doppietta dopo quella in MotoGP con Quartararo.

In gara-2, rinviata più volte a causa delle condizioni meteo e ridotta a 12 giri, la sfida è tutta tra Rea e Redding, battuto proprio nelle ultime curve. Nonostante le due affermazioni in Indonesia, il pilota della Kawasaki chiude a 551 punti contro i 564 di Razgatlioglu. Si interrompe così un vero e proprio dominio del britannico, che aveva vinto sei titoli consecutivi tra il 2015 e il 2020, monopolizzando la categoria.

Tra gli italiani brilla Andrea Locatelli, quarto sia al traguardo in gara-1 che in classifica generale: a farne le spese è Michael Ruben Rinaldi, che cade in gara-2 dopo il 12° posto in apertura e chiude a -11 dal connazionale della Yamaha. Da segnalare la quinta piazza di Axel Bassani nella prima prova.