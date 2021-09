Superbike, la Ducati festeggia anche con Rinaldi a Barcellona

SBK ROUND SPAGNA

L'italiano vince gara-2 davanti a Razgatlioglu, che torna leader della classifica generale. Sul podio Redding, solo sesto Rea

Dopo il successo con Redding in gara-1, la Ducati festeggia anche la vittoria in gara-2 con Michael Ruben Rinaldi nel round di Barcellona del Mondiale Superbike. L'italiano ha tenuto testa a Toprak Razgatlioglu, comunque secondo e tornato al comando della classifica generale nonostante lo stop di sabato per un problema tecnico. Adesso ha 1 punto di vantaggio su Jonathan Rea, solo sesto al traguardo. Sul podio con Rinaldi e Razgatlioglu è salito anche Scott Redding con l'altra Panigale ufficiale.

Ancora una buona prova per Andrea Locatelli, quinto alle spalle della Honda di Alvaro Bautista, e Axel Bassani (sul podio 24 ore prima tra Redding e Rinaldi), ottavo dietro a Garrett Gerloff. Qualche punticino anche per Samuele Cavalieri, 12°.

La gara è stata interrotta con la bandiera rossa poco dopo il via per un incidente che ha visto coinvolti Mahias e Sykes. L'inglese della Bmw è rimasto a lungo a terra (ma cosciente) dopo essere stato colpito dal francese. Per lui vari contusioni e una commozione cerebrale.

La Superpole Race della mattina, invece, aveva visto il successo di Rea (quarto in gara-1) davanti a Razgatlioglu e alla Honda di Bautista. Quinto Rinaldi e sesto Bassani, mentre Redding aveva chiuso solo 15° dopo essere stato coinvolto nella caduta di Locatelli e Nozane in avvio. La gara era stata interrotta e poi fatta ripartire in versione sprint di 5 giri per l'incidente di Davies e Mahias (gallese in ospedale ma senza gravi conseguenze e airfence da sostituire).