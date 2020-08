Superbike, GP Portogallo: la Superpole va a Rea, Redding cade e poi chiude ottavo

Sarà Jonathan Rea a partire davanti a tutti in Gara 1 del GP del Portogallo di Superbike a Portimao. Sua infatti la Superpole, ottenuta con un tempo di 1:40.676. Alle spalle della sua Kawasaki c'è Toprak Razgatlioglu, a 278 millesimi su Yamaha. Terza l'altra Kawasaki di Alex Lowes, a quattro decimi. In difficoltà la Ducati: se Michael Rinaldi è buon settimo, Scott Redding cade e poi sbaglia nel giro lanciato. Solo ottavo posto per lui.