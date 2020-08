Superbike, GP Aragon: Rea resiste a Davies e si prende Gara-2, Redding 4°

SUPERBIKE ARAGON

Jonathan Rea si conferma ad Aragon, andandosi a prendere anche una difficilissima Gara-2 di Superbike. Il nordirlandese della Kawasaki parte in testa e sembra dominare, ma nel finale deve resistere fino al traguardo al poderoso ritorno della Ducati di Chaz Davies. Terzo Alvaro Bautista, che porta sul podio la Honda. Solo quarto Scott Redding, che paga una partenza difficile e ora torna a inseguire in classifica generale. Splendido quinto Michael Rinaldi.

Un weekend iniziato male e finito in trionfo, con la vittoria numero 95 in carriera in Superbike e un messaggio chiarissimo a Scott Redding e alla Ducati: l'uomo da battere è ancora lui. Così Jonathan Rea vince Gara-2 ad Aragon al termine di una prestazione da romanzo: dominata all'inizio, messa in discussione da un errore e poi conservata sotto pressione, resistendo al ritorno di Chaz Davies, splendido sulla Panigale dopo una partenza da incubo. E ora la classifica generale si infiamma, con Rea nuovamente primo e Redding costretto a inseguire a -10.

Rea dimostra già dallo scatto di aver recuperato completamente il proprio feeling con la pista, conservando la testa dopo la prima curva e prendendosi immediatamente più di mezzo secondo su Redding. Male anche l'altra Ducati di Davies, che si impenna e retrocede al settimo posto. Intanto Redding non riesce a resistere agli attacchi di Van der Mark e un arrembante Bautista, uscendo in poche curve dalla zona podio. Nel frattempo è Davies a dare subito una svolta alla sua gara, e dopo aver infilato il compagno Redding si lancia verso un'importante rimonta.

Addirittura già al quarto giro il gallese sopravanza prima Bautista e poi Van der Mark, tentando di mettere pressione anche al dominatore Rea. A metà gruppo cade Loris Baz (prosegue il periodo nero per lui), e mentre Davies si avvicina progressivamente a Rea, si infiamma una battaglia a tre per il quarto posto: la vince Redding su Van der Mark, che all'undicesimo giro subisce anche il sorpasso di Michael Rinaldi rinnovando il duello di ieri. Nello stesso giro deve anche alzare bandiera bianca Marco Melandri, che era comunque 14° e lontano dalle posizioni che contano.

Al 12° giro rompe quindi i residue indugi Chaz Davies, che si riporta a un secondo da Rea (che, sotto pressione, va anche lungo a curva 12). Il campione della Kawasaki prova a rispondere, ma sbaglia completamente le ultime due curve sul rettilineo che porta al quart'ultimo giro, con Davies che gli rosicchia l'intero divario che gli mancava, tanto da portarsi anche in testa. I due trascorrono un giro a sorpassarsi e controsorpassarsi curva dopo curva, tanto che anche Bautista si unisce alla festa. Ma Rea riesce a ritrovare la lucidità necessaria a terminare la gara senza correre più pericoli. Redding chiude quarto davanti a Rinaldi e Van der Mark, mentre il pacchetto di mischia a sei che assegna il settimo posto va a Leon Haslam, che precede Razgatlioglu, Lowes, Gerloff, Fores e un deludente Sykes sulla seconda Kawasaki. Mentre la prima domina, anche in una domenica difficile.