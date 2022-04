Superbike, disastro Rea-Razgatlioglu: Bautista e la Ducati vincono gara-2 ad Assen

Alvaro Bautista ha approfitta di un contatto tra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu per conquistare la vittoria nella gara-2 di Assen, seconda tappa del Mondiale Superbike. In Olanda il campione in carica e il suo predecessore sono venuti a contatto nelle fasi iniziali della corsa olandese, con il numero 65 della Kawasaki, che è entrato all'interno del turco, toccandolo e finendo entrambi a terra. Bautista ha così avuto vita facile nel regolare un ottimo Andrea Locatelli con la Yamaha e Iker Lecuona, al primo podio con la Honda.

