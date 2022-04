Zampata di Rea anche nella Superpole Race di Assen

SUPERBIKE

Il nordirlandese batte in volata Bautista e Razgatlioglu e fa 100 vittorie con la Kawasaki

Dopo aver vinto gara-1, Jonathan Rea si è ripetuto anche nella Superpole Race di Assen, secondo round del Mondiale Superbike. In Olanda il nordirlandese della Kawasaki ha piazzato la sua zampata all'ultimo giro con un sorpasso deciso su Alvaro Bautista( Ducati), poi secondo. Terzo gradino del podio per Toprak Razgatlioglu (Yamaha), che aveva guida il terzetto nelle prime fasi della gara. ipp

Per Rea si tratta della centesima vittoria con la Kawasaki, la numero 115 della sua strepitosa carriera in Superbike, festeggiata con una bella torta nel parco chiuso. Grazie a questo successo, poi, aumenta il suo vantaggio in classifica generale sugli stessi Bautista e Razgatlioglu.

Ancora un quarto posto per Andrea Locatelli, mentre Michael Ruben Rinaldi ha chiuso solo ottavo alle spalle anche di Iker Lecuona, Loris Baz e Garrett Gerloff e davanti ad Axel Bassani. Ancora difficoltà per Scott Redding, solo 11° con la Bmw ufficiale. Ritirato per problemi tecnici Alex Lowes.

LA CLASSIFICA DELLA SUPERPOLE RACE