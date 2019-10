Superbike,  Bautista vince in solitaria gara-1 in Argentina

ROUND ARGENTINA

Alvaro Bautista conquista gara-1 a San Juan Villicum, in Argentina, penultimo round del Mondiale Superbike. Lo spagnolo scappa a metà gara, senza lasciare scampo agli inseguitori. Al secondo posto chiude il neo campione Rea, terzo il turco Razgatlioglu. Gara caratterizzata dall’assenza di Cortese, Melandri, Davies, Laverty, Kiyonari e Camier dalla griglia di partenza, in polemica per il tanto sporco presente in pista.

Continua il weekend complicato in Argentina per la Superbike. Dopo le polemiche legate allo sporco presente in grande quantità sulla pista di San Juan Villicum, situata in una zona desertica, Cortese, Melandri, Davies, Laverty, Kiyonari e Camier non si presentano sulla griglia di partenza di gara-1. Così sono solo 12 i piloti al via complice il forfait di Baz e dopo poche curve si delinea un quartetto in fuga che gira con tempi e un ritmo non sostenibile per gli altri: se ne vanno Bautista, Rea, Razgatlioglu e van der Mark. La pista è tutto meno che in perfette condizioni, giro dopo giro però la confidenza con l’asfalto aumenta e Bautista inizia ad abbassare con continuità i propri tempi, mettendo in difficoltà i compagni di fuga che così possono solo osservare il suo allungo.

Lo spagnolo della Ducati diventa imprendibile, alle sue spalle invece Rea oscilla tra alti e bassi. Situazione che consente a Razgatlioglu di tornare vicinissimo e lottare per la seconda posizione, il turco però non riesce a trovare il guizzo giusto per tentare il sorpasso. Bautista intanto conclude senza difficoltà, conquistando la 16esima vittoria della propria stagione.