ROUND OLANDA

Il pilota della Ducati sempre più leader del mondiale: penalizzato dopo aver vinto la Superpole, recupera e trionfa in Olanda. Terzo Razgatioglu

© Getty Images Vittoria per Alvaro Bautista, che trionfa nella gara-1 del round d’Olanda in rimonta. Lo spagnolo, sempre più leader del Mondiale Superbike, aveva ottenuto la Superpole, ma era stato penalizzato per aver disturbato il giro di Baz e Gerloff, partendo così quarto in griglia. Ci ha messo meno di metà gara il ducatista a recuperare lo svantaggio rispetto a Rea e Razgatioglu e vincere la corsa. Dietro di lui sul podio proprio i piloti di Kawasaki e Yamaha.

Dopo oltre un mese di pausa si torna a correre in Superbike. Ad Assen va in scena la terza gara della stagione, con Alvaro Bautista che si aggiudica la gara-1 in Olanda davanti a Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu. La giornata si apre con un colpo di scena: dopo aver dominato la Superpole con uno strepitoso 1’33”542 (suo miglior tempo di sempre) il campione del mondo in carica viene penalizzato, insieme a Bassani, di tre posizioni per aver rallentato il giro di Baz e Gerloff. Il ducatista parte quindi quarto in griglia, con Rea in pole e Razgatlioglu dietro di lui. Non ci mette nemmeno un giro il leader del mondiale per recuperare una posizione e scappare via insieme ai primi due. La prima fase di gara è di gestione, con i piloti che risparmiano le gomme e non corrono rischi. Alvarito comincia a spingere sorpassando agilmente Razgatlioglu e avvicinandosi sempre più a Rea, che si difende a fatica ma deve arrendersi in staccata al maggiore sprint dello spagnolo.

Il resto della corsa è semplice gestione per Bautista, mentre dietro di lui si fa accesa la lotta per la quarta posizione tra i due italiani Bassani e Locatelli, che corrono con qualche millesimo di differenza. Nel finale Rea prova un nuovo assalto, arrivando a meno di mezzo secondo dal leader del mondiale, ma senza riuscire a recuperare il gap. Finisce quindi in trionfo per lo spagnolo, che vince per la quarta volta ad Assen, con Rea e Razgatlioglu a completare il podio. Ultimo giro di fuoco per Locatelli, che riesce a superare Bassani e chiudere quarto, con il connazionale quinto. Soltanto nono Petrucci, mentre Rinaldi e Baldassarri chiudono rispettivamente quindicesimo e sedicesimo. Con questa vittoria Bautista allunga in vetta al mondiale a quota 137 punti, a +46 sulla Yamaha di Razgatlioglu, che sale a 91. Più staccato Locatelli, terzo a 83.