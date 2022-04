Superbike, Bautista e la Ducati si prendono gara- 2 ad Aragon

SUPERBIKE

Lo spagnolo domina su Rea e lo sorpassa nella classifica del Mondiale. Terzo Razgatlioglu, che nega il podio a Rinaldi

Successo Ducati nella gara-2 del Mondiale Superbike ad Aragon. In Spagna la Rossa di Borgo Panigale si è messa tutti alle spalle, con Alvaro Bautista, che ha bissato il successo della Superpole Race piegando la resistenza di Jonathan Rea. Il nordirlandese della Kawasaki è comunque riuscito e tenere a bada la Yamaha del campione in carica Toprak Razgatlioglu, che ha limitato i danni con un buon terzo posto nonostante non sia mai stato in lotta per la vittoria. La Superbike parte nel segno di Rea, ma la Ducati c'è

































Giù dal podio Michael Rinaldi con l'altra V4 R, beffato nel finale proprio dal turco dopo aver partecipato alla bagarre con i più quotati avversari. Peccato per Andrea Locatelli, caduto in avvio e poi fuori dai punti, mentre Axel Bassani ha portato la sua Ducati privata a un ottimo sesto posto alle spalle di Alex Lowes e davanti a Loriz Baz con la migliore della Bmw. Due punti anche per Roberto Tamburini, 14°.

Due piazzamenti da Top 10 per la Honda, con Xavi Vierge ottavo e Iker Lecuona decimo alle spalle di Garrett Gerloff. Altra debacle per Scott Redding, costretto al ritiro per problemi tecnici alla sua M1000RR.

Grazie a questo successo, Bautista è balzato al comando della classifica generale, superando proprio Rea. Ora si trova a +3 sull'ex iridato, con Razgatlioglu terzo a -18 dal leader.