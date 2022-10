Doppia tragedia Steeman: morta anche la madre del pilota

DRAMMA INFINITO

Fatale alla donna, 59 anni, un arresto cardiaco a due giorni dalla scomparsa del 22enne Victor

© Getty Images Non c'è pace per la famiglia di Victor Steeman, il giovane pilota olandese morto martedì in seguito a una caduta durante una gara della Supersport 300 a Portimao. A due soli giorni da quella tragedia, infatti, si è spenta nella sua casa anche Flora van Limbeek, la mamma del 22enne alfiere della Kawasaki: fatale per la donna 59enne un arresto cardiaco provocato, molto probabilmente, dal dolore per la perdita del figlio.

Vedi anche superbike Steeman non ce l'ha fatta: fatale l'incidente a Portimao Un doppio immenso dolore per Willem Steeman, che in pochi giorni è stato privato del figlio (i cui organi sono stato donati salvando così cinque persone) e della moglie. Steeman e il leggendario Phil Read sono stati ricordati anche a Phillip Island con un minuto di silenzio e le loro foto in occasione della conferenza stampa della MotoGP.