Sogno Le Mans con la Ferrari per Yifei Ye, primo pilota cinese ufficiale delle Rosse

NUOVI ORIZZONTI

© Getty Images Il Mondiale di Formula Uno si appresta a tornare in Cina (domenica 21 aprile 2024, quinta tappa del calendario) dopo quattro cancellazioni consecutive a causa dell'emergenza sanitaria e la Ferrari... non si fa trovare impreparata, almeno a lunghissimo termine. La Casa di Maranello ha annunciato che il pilota cinese Yifei Ye sarà un pilota ufficiale del Cavallino Rampante a partire dalla prossima stagione. Il programma sportivo con il Cavallino Rampante del ventitreenne Ye sarà però annunciato prossimamente. Yifei è il primo pilota cinese a diventare pilota ufficiale della Ferrari.

Nato a Xi’an (Cina), dopo le esperienze maturate con le monoposto (Formula 4, anche in Italia, Formula Renault, Formula 3, Euroformula Open), Ye è passato nelle ultime tre stagioni alle ruote coperte e alle gare di durata, gareggiando con i prototipi e le GT nelle Le Mans Series Europa e Asia. Nel 2023 Yifei ha debuttato nel FIA WEC, in top class su un prototipo LMDh, partecipando a cinque prove iridate. Nella carriera del pilota classe 2000 figura anche la partecipazione alle tre ultime edizioni della 24 Ore di Le Mans, vinta quest'anno nella classifica assoluta proprio dalla Ferrari, al suo rientro in forma ufficiale dopo cinquant'anni.

Nel palmares di Ye brillano quattro titoli in differenti categorie: campione della Formula 4 francese nel 2016 (vincendo quattordici delle ventitré gare in calendario) e nell’Euroformula Open nel 2020, grazie a undici successi stagionali. Nel 2021 il neoferrarista chiuse l’annata con due titoli vinti, entrambi al volante di prototipi di classe LMP2: nell’European Le Mans Series e nell’Asian Le Mans Series. Ye è stato il primo pilota a vincere entrambi i campionati nello stesso anno.

Per Ye due partecipazioni nella 24 Ore più famosa in LMP2 (2021 E 2022) rispettivamente con la Oreca-Gibson del Team WRT e con quella del Cool Racing e una - quest'anno - in Hypercar con la Porsche 963 dello Hertz Team Jota che per la prossima stagione ha ingaggiato il campione del mondo di Formula Uno 2099 Jenson Button. E a proposito di Formula Uno, è curioso rilevare come - al suo esordio nella grande classica francese - Ye abbia fatto equipaggio con Jean-Denis Deletraz e con... Robert Kubica, che il prossimo anno correrà nel Mondiale WEC con la terza Ferrati 499P, gestita esclusivamente da AF CORSE. Chissà che, in prospettiva, la scelta ferrarista di puntare sull'Estremo ORiente non strizzi l'occhio (a mandorla) al sogno di Yifei di tornare a Le Mans a volante della 499P che quest'anno ha trionfato nella novantunesima edizione della 24 Ore.

"Quando ho saputo che sarei diventato un pilota ufficiale Ferrari ero davvero molto emozionato, per me questo è un sogno che diventa realtà. Il nuovo capitolo sportivo che si apre con il Cavallino Rampante è senza dubbio un traguardo realizzato nella mia carriera". (Yifei Ye)

"È un piacere dare il benvenuto in Ferrari a Yifei, un pilota che nonostante la giovane età ha saputo mettersi in evidenza come uno dei più veloci nel Mondiale endurance. Nel percorso di Yifei spiccano ottimi risultati nelle gare di durata: partendo da questa base siamo certi di poter costruire insieme un percorso positivo all’interno della famiglia del Cavallino Rampante". (Antonello Coletta - Global Head of Endurance e Corse Clienti)