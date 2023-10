Rally, Rovanpera si conferma campione del mondo

MONDIALE WRC

Al finlandese della Toyota basta il secondo posto nel round dell'Europa Centrale per laurearsi iridato 2023. Gara vinta da Neuville

© Getty Images Kalle Rovanpera si è confermato campione del mondo di rally. Dopo il titolo conquistato lo scorso anno, il 23enne finlandese si è ripetuto in questo 2023. Grazie all'incidente che ha tolto dai giochi il compagno di team Elfynn Evans, al pilota della Toyota è bastato chiudere al secondo posto il Rally dell'Europa Centrale per laurearsi iridato Wrc. La gara corsa tra Germania, Austria e Repubblica Ceca ha visto il successo del belga Thierry Neuville con la Hyundai, che ha preceduto proprio Rovanpera e l'estone Ott Tanak su Ford. Appena giù dal podio l'otto volte campione Sebastien Ogier.

Vedi anche rally Ufficiale: il Rally Italia Sardegna ad Alghero nel 2024

Rovanpera oggi si trova al fianco di nomi leggendari come Carlos Sainz, Walter Röhrl e Miki Biasion, come doppio vincitore. "Quest'anno è ancora migliore dell'anno scorso - ha dichiarato, accolto al traguardo da suo padre Harri, anche lui ex pilota di rally - . Mi sento davvero bene ma non posso dire molto altro".

L'attenzione per l'ultimo appuntamento, in Giappone tra tre settimane, si concentrerà ora sulla lotta per il secondo posto tra Evans e Neuville separati da soli 7 punti.