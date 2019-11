Rally, la Toyota ingaggia Ogier per il 2020

Scossone nel mercato piloti del Mondiale Rally. Dopo il passaggio di Ott Tanak alla Hyundai, la Toyota ha trovato il sostituto dell'estone neo campione del mondo per il prossimo campionato Wrc. Si tratta di Sebastien Ogier, che ha firmato un contratto annuale in seguito alla decisione di abbandonare la Citroen. Con il francese sei volte iridato, probabilmente alla sua ultima stagione rallistica della carriera, arrivano anche Elfyn Evans e Kalle Rovanpera, che prendono il posto di Latvala e Meeke.

"Sono entusiasta di unirmi a questa squadra. È un'altra nuova sfida per me e non vedo l'ora di affrontarla. Ne avevamo già discusso alla fine del 2016: in quel momento non siamo riusciti a realizzare l'accordo e ora sono eccitato dall'idea di lavorare con un marchio iconico come la Toyota e il mio idolo d'infanzia Tommi Mäkinen. Il piano è mirare a vincere e provare a riconquistare il campionato del mondo. Abbiamo una formazione interessante: conosco molto bene Elfyn Evans, con cui ho già lavorato in passato e che sono certo che possa fare molto per la squadra, mentre Kalle Rovanpera ha già dimostrato molte cose nel rally e ha un grande talento. Tutti e tre siamo nuovi per il team, non sarà facile imparare la vettura e il resto, ma faremo del nostro meglio per esibirci ad alto livello il più rapidamente possibile", ha detto Ogier.

