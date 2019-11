Con WRC 8 il rally mondiale conquista il podio anche su Nintendo Switch

LA RECENSIONE

di

ALBERTO GASPARRI

La stagione 2019 del Mondiale Rally si è appena chiusa con lo storico successo di Ott Tanak con la Toyota nella classifica piloti e di quello della Hyundai in quella costruttori. Un trionfo arrivato al termine di un campionato combattuto e incerto come pochi e che ora anche i possessori di Nintendo Switch potranno vivere in prima persona. Perché WRC 8 è arrivato sulla console ibrida della Grande N dopo il successo ottenuto nella versione PS4, Xbox ONe e PC. Il videogioco con licenza ufficiale del World Rally Championship approda su Switch con l'obiettivo di conquistarsi il titolo di più completa simulazione di rally mai creata, grazie alla presenza di tutte le squadre e di tutti i piloti factory in gara quest'anno, un centinaio di prove speciali attraverso i 14 paesi presenti nel calendario e alcune delle auto leggendarie più importanti della storia del WRC. Con Switch porti"WRC"8 anche in gara

Tra le novità principali su cui si è concentrato il team inglese Kylotoon per questo titolo pubblicato da Bigben Interactive, spicca la modalità Carriera. E' stata riprogettata da zero per dare ancor più immersione al giocatore, che potrà indossare i panni di un vero pilota professionista e competere nelle varie categorie (Junior WRC, WRC 2, WRC) per diventare finalmente campione. Come parte integrante del team, si dovrà pianificare il calendario con vari appuntamenti tra una gara e l'altra, gestire i collaboratori (dal meccanico al meteorologo), reclutare nuovi membri, sviluppare le migliori strategie e potenziare la vostra auto. Grande attenzione è stata data anche alla fisica delle auto, completamente nuove, e delle superfici, del tutto riviste, e soprattutto al clima dinamico che riprodurrà le vere condizioni meteo, in costante mutamento, di ogni tappa del campionato.

Il risultato complessivo su Switch è stato più che dignitoso. Pur riducendo la definizione e il dettaglio grafico, la differenza con la concorrenza è forse meno evidente di quanto ci si potesse aspettare. Dentro e fuori dall'abitacolo. Anche a livello di framerate WRC 8 se la cava benino, mantenendo i 30 fps sia in versione portatile (ma qui la grafica inizia a perdere colpi), sia in docked. Intendiamoci, qualche rinuncia era inevitabile e così è stato, ma nel suo complesso, anche considerato il passo deciso fatto verso la simulazione, vi ritroverete per le mani un gioco ben strutturato e in grado di restituire buona parte di quelle emozioni della guida tutta di traverso che solo il rally sa dare. Anche per chi ama variare a piacimento aiuti, danni e livello di IA. In questo caso, però, dovrete dedicare un po' di tempo all'uso dei Joy-Con che non risulta dei più intuitivi e non restituisce subito un feeling amichevole. Bene il comparto audio, capace di riprodurre quasi alla perfezione il rombo cattivo dei motori e i suoni ambientali su asfalto, terra o neve che sia.. Come pure la voce del navigatore, ben tradotta in italiano e sempre puntuale. Un po' insignificante, invece, la colonna sonora di sottofondo. Adeguata la lunghezza dei caricamenti, mai realmente fastidiosi o invasivi.

A livello di contenuti, poi, non manca proprio nulla per quanto riguarda il single player. Detto della carriera (fin troppo articolata se siete amanti dei giochi racing puramente arcade), sono presenti anche la modalità stagione dove dovrete preoccuparvi solo di guidare, gli eventi singoli con cui potrete scegliere direttamente le prove speciali in cui cimentarvi, le aree di allenamento per migliorare specifiche doti di guida e un semi open world per i test liberi. C'è anche un bellissimo parco chiuso in cui poter ammirare le auto da ogni punto di vista e in ogni condizione meteo e una scheda personale con tutti i vostri dati e record.

Peccato, però, per la totale assenza di multiplayer. Niente split-screen locale (ahimè), niente partite veloci o lobby online, che pure sono previste dalle altre versioni. E' inclusa solo una sezione dedicata alle tradizionali sfide settimanali e alle classifiche web. Un po' pochino per prepararsi in vista del mitico Rally di Monte-Carlo di gennaio, quando inizierà anche la corsa alla finale 2020 dell’eSports WRC Championship e al titolo appena vinto dal francese Lohan "NEXL" Blanc. Ma, visto che ormai mancano solo un paio di mesi, almeno con Switch potrete sfruttare ogni momento e luogo della giornata per tenervi allenati.

Vedi anche rally WRC 8: è tornato il rally del campionato mondiale