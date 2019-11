Ogier saluta, la Citroen lascia i rally

WRC

Scacco matto per la Citroen. Sebastian Ogier ha deciso di lasciare e la casa francese ha scelto di non partecipare al Mondiale rally 2020. Il sei volte campione del mondo Wrc dal 2013 al 2018, che aveva firmato con Citroen all'inizio della stagione con un contratto di due anni e l'obiettivo di conquistare un settimo titolo mondiale consecutivo con una terza auto diversa, alla fine quest'anno si è dovuto dovuto accontentare di un terzo posto alle spalle dell'estone Ott Tänak.

La casa francese ha così scelto di chiudere il progetto Wrc, ufficialmente "per l'assenza di piloti di primo livello disponibili per la prossima stagione". Ora per il francese una nuova avventura.