Wrc: Tanak ringrazia e lascia la Toyota, correrà con la Hyundai

Ott Tanak correrà con Hyundai il prossimo Mondiale rally. Il fresco campione del mondo ha deciso, come riporta As, di lasciare la Toyota con cui ha trionfato per diventare compagno di squadra di Neuville con la vettura della casa coreana, la i20. Uno squadrone da urlo per la Hyundai che va andrà a caccia del titolo iridato: Sebastien Loeb e Dani Sordo condiveranno la terza macchina. Ora è atteso solo il comunicato ufficiale.