Rally di Grecia, Ogier beffa Neuville e riscatta la delusione del Portogallo

La vittoria di Ogier ha coronato un ottimo risultato anche per il Toyota Gazoo Racing. Takamoto Katsuta ha completato il podio al terzo posto, con un ritardo di 3'04"8 dal compagno di squadra, dopo aver affrontato un rally difficile partendo per secondo nella giornata di venerdì ed evitando guai mentre altri incorrevano in problemi. "L'inizio del rally è stato piuttosto complicato, quindi abbiamo cercato di gestire la situazione al meglio - ha detto Katsuta - . Un grande ringraziamento a tutto il team: la vettura non ha avuto alcun problema per tutta la durata della gara. Siamo stati anche fortunati con le forature, dato che il rischio è molto elevato. Oggi è il giorno più importante della mia vita perché è il compleanno di mia figlia, quindi sono felicissimo di portarle a casa un trofeo".