Il Mondiale Rally ai nastri di partenza: ecco le auto ibride

A pochi giorni dal via della stagione 2022, in programma il prossimo fine settimana a Montecarlo, il Mondiale Rally si è svelato nel corso di un evento svoltosi dall’Hangar 7 di Salisburgo, in Austria, alla presenza del neo presidente della Fia, Mohammed Bin Sulayem. In particolare, erano presenti i tre team ufficiali che schiereranno le nuove vetture, le prime con motorizzazioni plug in hybrid. Toyota con la Yaris, Hyundai con la i20 e Ford con la nuova Puma, si giocheranno il primo titolo ibrido della storia Wrc.